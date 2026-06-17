A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO MELEGNANO-SAN DONATO MILANESE VERSO MILANO

Roma, 17 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 17 e giovedì 18 giugno, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Melegnano e San Donato Milanese, verso Milano.

Nelle stesse notti, ma con orario 21:00-5:00, saranno chiuse le entrate verso Milano di Melegnano e di San Giuliano Milanese.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Melegnano, percorrere la SS9 via Emilia verso Milano e rientrare in A1 allo svincolo di San Donato Milanese.

Per la chiusura di Melegnano e San Giuliano Milanese, in entrata verso Milano, si potrà entrare allo svincolo di San Donato Milanese.

Si precisa che, nelle suddette notti, ma con orario 23:00-5:00, per chi percorre la A50 Tangenziale ovest, sarà chiuso il Ramo di immissione sulla A1, verso Milano, di competenza Milano Serravalle-Milano-Tangenziali.

In alternativa, immettersi in A1 verso Bologna, uscire a Melegnano e percorrere la SS9 via Emilia verso Milano, fino a raggiunge lo svincolo di San Donato.