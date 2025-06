A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO FIDENZA-PIACENZA SUD E STAZIONI DI FIDENZA E FIORENZUOLA

D21 DIRAMAZIONE FIORENZUOLA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A1

Roma, 10 giugno 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli e sulla D21 Diramazione Fiorenzuola, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Fidenza e Piacenza sud, verso Milano, nei seguenti giorni e orari:

NELLE DUE NOTTI DI MARTEDI’ 10 E MERCOLEDI’ 11 GIUGNO, CON ORARIO 21:00-5:00

Sulla A1 Milano-Napoli:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Fidenza e Piacenza sud, verso Milano.

Si precisa che le stazioni di Fidenza e Fiorenzuola saranno chiuse in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Arda est”, situata nel suddetto tratto, mentre l’area di parcheggio “Bastelli est” sarà chiusa:

-dalle 16:00 di martedì 10 alle 5;00 di mercoledì 11 giugno;

-dalle 16:00 di mercoledì 11 alle 5:00 di giovedì 12 giugno.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fidenza, percorrere la viabilità ordinaria: SP12, SS9bis, SS9, Tangenziale di Piacenza e rientrare in A1 alla stazione di Piacenza sud;

per la chiusura dell’entrata di Fidenza e Fiorenzuola, verso Milano: Piacenza sud;

per la chiusura dell’entrata di Fidenza e Fiorenzuola, verso Bologna: Parma.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 12 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 13 GIUGNO

Sulla A1 Milano-Napoli:

-sarà chiusa la stazione di Fiorenzuola, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Milano: Piacenza sud;

verso Bologna: Fidenza.

DALLE 21:00 DI VENERDI’ 13 ALLE 5:00 DI SABATO 14 GIUGNO

Sulla A1 Milano-Napoli:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Fidenza e Piacenza sud, verso Milano.

Si precisa che le stazioni di Fidenza e Fiorenzuola saranno chiuse in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Arda est”, situata nel suddetto tratto, mentre l’area di parcheggio “Bastelli est” sarà chiusa dalle 16:00 di venerdì 13 alle 5:00 di sabato 14 giugno.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fidenza, percorrere la viabilità ordinaria: SP12, SS9bis, SS9, Tangenziale di Piacenza e rientrare in A1 alla stazione di Piacenza sud;

per la chiusura dell’entrata di Fidenza e Fiorenzuola, verso Milano: Piacenza sud;

per la chiusura dell’entrata di Fidenza e Fiorenzuola, verso Bologna: Parma.

Sulla D21 Diramazione Fiorenzuola:

-sarà chiuso, per chi proviene dalla A4 Torino-Trieste, il ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Bologna.

In alternativa, il traffico verrà indirizzato in uscita alla stazione di Fiorenzuola, al km 74+000 della A1, proseguire sulla viabilità ordinaria: SS9, SS9bis, SP12 ed entrare in A1 alla stazione di Parma; in ulteriore alternativa, dopo la stazione di Castelvetro, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, seguire le indicazioni per Piacenza e immettersi in A1 verso Bologna attraverso la Complanare di Piacenza sud.

NELLE DUE NOTTI DI SABATO 14 E DOMENICA 15 GIUGNO, CON ORARIO 21:00-5:00

Sulla A1 Milano-Napoli:

-sarà chiusa la stazione di Fiorenzuola, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Milano: Piacenza sud;

verso Bologna: Fidenza.

Sulla D21 Diramazione Fiorenzuola:

-sarà chiuso, per chi proviene dalla A4 Torino-Trieste, il ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Bologna.

In alternativa, il traffico verrà indirizzato in uscita alla stazione di Fiorenzuola, al km 74+000 della A1, proseguire sulla viabilità ordinaria: SS9, SS9bis, SP12 ed entrare in A1 alla stazione di Parma; in ulteriore alternativa, dopo la stazione di Castelvetro, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, seguire le indicazioni per Piacenza e immettersi in A1 verso Bologna attraverso la Complanare di Piacenza sud.