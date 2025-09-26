A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO FIDENZA-PARMA VERSO BOLOGNA, USCITA STAIZONE DI FIDENZA E AREA DI SERVIZIO SAN MARTINO EST. D21 DIRAMAZIONE FIORENZUOLA: CHIUSURA NOTTURNA IMMISSIONE A1
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO FIDENZA-PARMA VERSO BOLOGNA, USCITA STAIZONE DI FIDENZA E AREA DI SERVIZIO SAN MARTINO EST. D21 DIRAMAZIONE FIORENZUOLA: CHIUSURA NOTTURNA IMMISSIONE A1
Roma, 26 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli e sulla D21 Diramazione Fiorenzuola, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
NELLE DUE NOTTI DI LUNEDI’ 29 E MARTEDI’ 30 SETTEMBRE, CON ORARIO 21:00-5:00
Sulla A1 Milano-Napoli:
-sarà chiuso il tratto compreso tra Fidenza e Parma, verso Bologna.
Si precisa che la stazione di Fidenza sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano.
L’area di parcheggio “Fontanellato ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa dalle 16:00 di lunedì 29 e di martedì 30 settembre, fino alla riapertura del tratto.
Inoltre, per chi percorre la A15 Parma-La Spezia e proviene da La Spezia/Sissa Tre Casali, sarà chiuso il ramo di immissione sulla A1, verso Bologna.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fidenza, percorrere la viabilità ordinaria: SP12, SS9bis, SS9, SS9var, SP343R, per entrare in A1 alla stazione di Parma;
per la chiusura dell’entrata di Fidenza, verso Bologna: Parma;
per la chiusura dell’entrata di Fidenza, verso Milano: Fiorenzuola.
DALLE 20:00 DI MERCOLEDI’ 1 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 2 OTTOBRE
Sulla A1 Milano-Napoli:
-sarà chiusa l’area di servizio “San Martino est”, situata nel tratto compreso tra Terre di Canossa Campegine e Parma, verso Milano.
DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 1 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 2 OTTOBRE
Sulla Diramazione Fiorenzuola (D21):
-sarà chiuso, per chi proviene dalla A4 Torino-Trieste, il ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Bologna.
Contestualmente sarà chiusa l’uscita della stazione di Fiorenzuola, per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del ramo di immissione sulla A1, proseguire sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia verso Torino e immettersi in A1 in direzione di Bologna;
per la chiusura dell’uscita di Fiorenzuola da Milano: Fidenza o Piacenza sud.
DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 2 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 3 OTTOBRE
Sulla Diramazione Fiorenzuola (D21):
-sarà chiuso, per chi proviene dalla A4 Torino-Trieste, il ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Bologna.
Contestualmente sarà chiusa l’uscita della stazione di Fiorenzuola, per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del ramo di immissione sulla A1, proseguire sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia verso Torino e immettersi in A1 in direzione di Bologna;
per la chiusura dell’uscita di Fiorenzuola da Milano: Fidenza o Piacenza sud.