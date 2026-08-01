A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO FIDENZA-FIORENZUOLA VERSO MILANO ED ENTRATA STAZIONE DI FIDENZA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 1 agosto 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di martedì 4 e mercoledì 5 agosto, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Fidenza e Fiorenzuola, verso Milano.

Si precisa che la stazione di Fidenza sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.

L’area di parcheggio “Bastelli est”, sarà chiusa dalle ore 18:00 di martedì 4 e di mercoledì 5 agosto, fino alla riapertura del tratto.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fidenza, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP12, SS9 bis, SS9 verso Fiorenzuola, SP462R verso Cortemaggiore e rientrare in A1 alla stazione di Fiorenzuola;

per la chiusura dell’entrata di Fidenza, verso Milano: Fiorenzuola;

per la chiusura dell’entrata di Fidenza, verso Bologna: Parma.

In ulteriore alternativa, entrare sulla A15 Parma-La Spezia alla stazione di Parma ovest e immettersi in A1 in direzione Bologna.