A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO CHIUSI CHIANCIANO TERME-FABRO VERSO ROMA

Roma, 18 gennaio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività propedeutiche all’installazione del sistema di monitoraggio idraulico, nelle due notti di mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Chiusi Chianciano Terme e Fabro, verso Roma.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Fabro ovest”, situata nel suddetto tratto.

Si precisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti, all’interno della suddetta area di servizio, dalle 18:00 di mercoledì 21 e fino alla riapertura della stessa.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Chiusi Chianciano Terme, seguire le indicazioni per Chiusi Scalo/Ponticelli/Fabro Scalo e rientrare in A1 alla stazione di Fabro.