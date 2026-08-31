A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO CASORIA-RAMO C VERSO NAPOLI/A3 NAPOLI-POMPEI-SALERNO

Roma, 31 agosto 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 2 e giovedì 3 settembre, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Casoria e il Ramo C (Diramazione Capodichino-allacciamento A3 Napoli-Pompei-Salerno), verso Napoli/A3 Napoli-Pompei-Salerno.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Casoria, seguire le indicazioni per la Tangenziale, immettersi sul Ramo H39 verso Napoli/A3.