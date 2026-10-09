A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO CASALPUSTERLENGO-LODI VERSO MILANO

Roma, 9 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle quattro notti di lunedì 12, martedì 13, mercoledì 14 e giovedì 15 ottobre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Casalpusterlengo e Lodi, verso Milano.

Si precisa che la stazione di Casalpusterlengo sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa, si consiglia:

per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Casalpusterlengo, percorrere la viabilità ordinaria: SP234 verso Casalpusterlengo, SS9 via Emilia in direzione Lodi, SP235 verso Sant’Angelo Lodigiano e rientrare in A1 a Lodi;

per la chiusura dell’entrata di Casalpusterlengo verso Milano: Lodi;

per la chiusura dell’entrata di Casalpusterlengo verso Bologna: Basso Lodigiano.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.