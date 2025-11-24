A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO CASALPUSTERLENGO-BASSO LODIGIANO VESO BOLOGNA

Roma, 24 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Casalpusterlengo e Basso Lodigiano, verso Bologna, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di giovedì 27 alle 5:00 di venerdì 28 novembre;

-dalle 22:00 di venerdì 28 alle 6:00 di sabato 29 novembre.

Si precisa che la stazione di Casalpusterlengo sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano. L’area di servizio “Somaglia ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nelle stesse notti, ma con un’ora di anticipo.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Casalpusterlengo, percorrere la viabilità ordinaria: SP234 verso Casalpusterlengo, SS9 via Emilia verso Guardamiglio e rientrare in A1 alla stazione di Basso Lodigiano;

per la chiusura dell’entrata di Casalpusterlengo, verso Bologna: Basso Lodigiano;

per la chiusura dell0entrata di Casalpusterlengo, verso Milano: Lodi.