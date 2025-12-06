A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO CASALPUSTERLENGO-BASSO LODIGIANO VERSO BOLOGNA

Roma, 6 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di martedì 9 e mercoledì 10 dicembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Casalpusterlengo e Basso Lodigiano, verso Bologna.

Si precisa che la stazione di Casalpusterlengo sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano. L’area di servizio “Somaglia ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nelle stesse notti, ma con orario 20:00-5:00.

In alternativa, si consiglia:

per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Casalpusterlengo, percorrere la viabilità ordinaria: SP234 verso Casalpusterlengo, SS9 via Emilia verso Guardamiglio e rientrare in A1 alla stazione di Basso Lodigiano;

per la chiusura dell’entrata di Casalpusterlengo verso Bologna: Basso Lodigiano;

per la chiusura dell’entrata di Casalpusterlengo verso Milano: Lodi.