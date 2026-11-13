A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO CASALPUSTERLENGO-BASSO LODIGIANO VERSO BOLOGNA

Roma, 13 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento della segnaletica verticale, sarà chiuso il tratto compreso tra Casalpusterlengo e Basso Lodigiano, verso Bologna, nei seguenti giorni e orari:

-nelle quattro notti di lunedì 16, martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19 novembre, con orario 21:00-5:00;

-dalle 22:00 di venerdì 20 alle 6:00 di sabato 21 novembre.

Si precisa che la stazione di Casalpusterlengo sarà contestualmente chiusa in entrata in entrambe le direzioni, mentre l’area di servizio “Somaglia ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Casalpusterlengo, percorrere la viabilità ordinaria: SP234 verso Casalpusterlengo, SS9 via Emilia verso Guardamiglio e rientrare in A1 alla stazione di Basso Lodigiano;

per la chiusura dell’entrata di Casalpusterlengo, verso Bologna: Basso Lodigiano;

per la chiusura dell’entrata di Casalpusterlengo, verso Milano: Lodi.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.