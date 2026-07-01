A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO CALENZANO-BARBERINO DI MUGELLO VERSO BOLOGNA

Roma, 1 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 1 e giovedì 2 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Calenzano e Barberino di Mugello, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano, percorrere la SP8 seguendo la segnaletica gialla indicante “Bologna” e rientrare in A1 alla stazione di Barberino di Mugello, verso Bologna.