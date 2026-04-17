A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO ALLACCIAMENTO A22-REGGIO EMILIA VERSO MILANO

Roma, 17 aprile 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 20 e martedì 21 aprile, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A22 Brennero-Modena e Reggio Emilia, verso Milano.

Di conseguenza, sarà chiuso, per chi proviene dalla A22 Brennero-Modena, il ramo di immissione sulla A1 verso Milano.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Campogalliano, sulla A22, percorrere la viabilità ordinaria: via del Lavoro, SP13, SP13bis, SP105, SS468, via della Pace, SS72, viale dei Trattati di Roma ed entrare in A1, verso Milano, a Reggio Emilia.