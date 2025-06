A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO ALLACCIAMENTO A15-FIDENZA VERSO MILANO E AREA DI PARCHEGGIO FONTABELLATO EST. CHIUSURE AREA DI PARCHEGGIO BASTELLI EST

Roma, 3 giugno 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle due notti di martedì 3 e mercoledì 4 giugno, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A15 Parma-La Spezia e Fidenza, verso Milano, con contestuale chiusura dell’area di parcheggio “Fontanellato est”. Contestualmente, saranno chiusi anche i rami di allacciamento dalla A15 Parma-La Spezia, per chi proviene da La Spezia e da Sissa Trecasali, sulla A1 Milano-Napoli, verso Milano.

In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sulla A15 Parma-La Spezia, uscire alla stazione di Parma ovest, percorrere la viabilità ordinaria: SS9, SS9bis e la SP12 e rientrare in A1 alla stazione di Fidenza, per riprendere il proprio itinerario in direzione di Milano;

-dalle 16:00 di giovedì 5 alle 5:00 di venerdì 6 giugno e dalle 16:00 di venerdì 6 alle 5:00 di sabato 7 giugno, sarà chiusa l’area di parcheggio “Bastelli est”, situata nel tratto compreso tra Fidenza e Fiorenzuola, verso Milano.