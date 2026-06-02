A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO ALLACCIAMENTO A14-ALLACCIAMENTO RACCORDO CASALECCHIO E IMMISSIONE RACCORDO CASALECCHIO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO ALLACCIAMENTO A14-ALLACCIAMENTO RACCORDO CASALECCHIO E IMMISSIONE RACCORDO CASALECCHIO
Roma, 2 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, dalle 22:00 di venerdì 5 alle 6:00 di sabato 6 giugno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A14 Bologna-Taranto e l’allacciamento con il Raccordo Casalecchio, verso Firenze, per consentire lavori di pavimentazione.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
verso Firenze, percorrere la A14, uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, immettersi sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale) e poi sulla Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1 ed entrare alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo Casalecchio, in direzione Firenze;
verso Casalecchio di Reno, percorrere la A14, uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, immettersi sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale) e poi sulla Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1 e uscire allo svincolo 1 Nuova Bazzanese;
-sarà chiuso, per chi proviene da Firenze, il Ramo di immissione sul Raccordo Casalecchio, verso la A14 Bologna-Taranto, direzione Ancona, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’uscita di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.
In alternativa alla chiusura del tratto, si consiglia di uscire alla stazione di Sasso Marconi, percorrere il Raccordo di Sasso Marconi (R43), la SS64 Var Porrettana, la SS64 Porrettana, rotonda Biagi, via Ettore Cristoni, via Enrico Berlinguer, il Raccordo SS64/Tangenziale, la SP569 Asse Attrezzato sud-ovest immettersi sulla Tangenziale ed entrare in A14 a Bologna San Lazzaro, verso Ancona.
Chi è diretto sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova, potrà uscire a Sasso Marconi, percorrere il Raccordo di Sasso Marconi (R43), la SS64 Var Porrettana, la SS64 Porrettana, rotonda Biagi, via Ettore Cristoni, via Enrico Berlinguer, il Raccordo SS64/Tangenziale, la SP569 Asse Attrezzato sud-ovest, immettersi sulla Tangenziale ed entrare in A13 a Bologna Arcoveggio, verso Padova.
In alternativa all’uscita di Bologna Casalecchio, si potrà utilizzare la stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14, oppure la stazione di Valsamoggia o di Sasso Marconi, sulla A1.