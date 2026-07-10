A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ BACCHERAIA-PIAN DEL VOGLIO VERSO BOLOGNA

Roma, 10 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Baccheraia (km 262+200) e Pian del Voglio (km 237+200), verso Bologna, nei seguenti giorni e orari:

-nelle quattro notti di lunedì 13, martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16 luglio, con orario 21:00-6:00;

-dalle 00:00 alle 7:00 di sabato 18 e di domenica 19 luglio.

Di conseguenza, saranno chiuse le stazioni di Roncobilaccio, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze e di Pian del Voglio, in uscita per chi proviene da Firenze.

Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Roncobilaccio est” e l’area di parcheggio “Citerna est”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa si potrà percorrere la A1 Direttissima.

In alternativa alla chiusura delle stazioni di Roncobilaccio e di Pian del Voglio, utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.