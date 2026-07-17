A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI FIORENZUOLA-FIDENZA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E PIACENZA SUD-FIORENZUOLA VERSO BOLOGNA

Roma, 17 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 20 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 21 LUGLIO

-sarà chiuso il tratto compreso tra Fiorenzuola e Fidenza, verso Bologna.

La stazione di Fiorenzuola sarà chiusa in entrata verso Bologna, Milano e A21 Torino-Piacenza-Brescia.

Nel suddetto tratto, l’area di servizio “Arda ovest” sarà chiusa con orario 21:00-5:00, mentre l’area di parcheggio “Chiaravalle ovest” sarà chiusa con orario 18:00-5:00.

In alternativa, si consiglia:

per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fiorenzuola, percorrere la SP462 R verso Fiorenzuola, la SS9 in direzione Fidenza, la SP12 verso Soragna e rientrare in A1 alla stazione di Fidenza;

per la chiusura dell’entrata della stazione di Fiorenzuola, verso Bologna: entrare a Fidenza, sulla stessa A1;

per la chiusura dell’entrata della stazione di Fiorenzuola, verso Milano: entrare a Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza sud (R49);

per la chiusura dell’entrata della stazione di Fiorenzuola, verso A21: entrare in A1 verso Milano alla stazione di Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza sud (R49) e immettersi quindi in A21.

NELLE DUE NOTTI DI MARTEDI’ 21 E MERCOLEDI’ 22 LUGLIO, CON ORARIO 21:00-5:00

-sarà chiuso il tratto compreso tra Piacenza sud e Fiorenzuola, verso Bologna.

La stazione di Piacenza sud sarà chiusa in entrata verso Bologna, Milano e A21 Torino-Piacenza-Brescia verso Torino e Brescia.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Arda ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, si consiglia:

per la chiusura del tratto: dopo la deviazione obbligatoria sulla Complanare di Piacenza sud e la conseguente uscita alla stazione di Piacenza sud, percorrere la Tangenziale di Piacenza, la SS9 via Emilia verso Fiorenzuola, la SP462 R in direzione Cortemaggiore e rientrare in A1 alla stazione di Fiorenzuola;

per la chiusura dell’entrata della stazione di Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza sud (R49):

verso Bologna: entrare alla stazione di Fiorenzuola;

verso Milano: i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno entrare in A21 Torino-Piacenza-Brescia alla stazione di Piacenza ovest e immettersi in A1 verso Milano; in ulteriore alternativa, potranno entrare in A1 verso Milano alla stazione di Basso Lodigiano.

Invece, i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno entrare in A21 Torino-Piacenza-Brescia alla stazione di Piacenza ovest e immettersi in A1 verso Milano.

Si tenga presente che, per tale categoria di veicoli, non sarà possibile entrare in A1 a Basso Lodigiano, in considerazione del divieto di transito sul ponte “fiume Po”, nel collegamento tra Piacenza e Guardamiglio.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 23 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 24 LUGLIO

-sarà chiuso il tratto compreso tra Fidenza e Fiorenzuola, verso Milano.

Si precisa che la stazione di Fidenza sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna.

L’area di parcheggio “Bastelli est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 18:00-5:00.

In alternativa, si consiglia:

per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fidenza, percorrere la SP12, la SS9 bis, la SS9, la SP462 R e rientrare in A1 alla stazione di Fiorenzuola, verso Milano;

per la chiusura dell’entrata della stazione di Fidenza verso Milano: Fiorenzuola;

per la chiusura dell’entrata della stazione di Fidenza verso Bologna: Parma oppure entrare sulla A15 Parma-La Spezia alla stazione di Parma ovest e immettersi in A1 in direzione Bologna.