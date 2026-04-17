A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI FIDENZA-ALLACCIAMENTO A15, ALLACCIAMENTO A21-FIORENZUOLA E TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE-PARMA R49 COMPLANARE DI PIACENZA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DI PIACENZA SUD
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI FIDENZA-ALLACCIAMENTO A15, ALLACCIAMENTO A21-FIORENZUOLA E TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE-PARMA
R49 COMPLANARE DI PIACENZA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DI PIACENZA SUD
Roma, 17 aprile 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli e sulla Complanare di Piacenza sud (R49), per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
NELLE DUE NOTTI DI LUNEDI’ 20 E MARTEDI’ 21 APRILE, CON ORARIO 22:00-5:00
Sulla A1 Milano-Napoli:
-sarà chiuso il tratto compreso tra Fidenza e l’allacciamento A15 Parma-La Spezia, verso Bologna.
Si precisa che la stazione di Fidenza sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.
L’area di parcheggio “Fontanellato ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 19:00-5:00.
In alternativa, si consiglia:
per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fidenza, percorrere la viabilità ordinaria: SP12, SS9bis, SS9 e immettersi in A15 Parma-La Spezia alla stazione di Parma ovest;
per la chiusura dell’entrata di Fidenza verso Bologna: Parma, sulla stessa A1 o Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia;
per la chiusura dell’entrata di Fidenza verso Milano: Fiorenzuola.
DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 22 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 23 APRILE
Sulla A1 Milano-Napoli:
-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia e Fiorenzuola, verso Bologna.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Arda ovest”, situata nel suddetto tratto.
Dopo la deviazione obbligatoria sulla Complanare di Piacenza sud (R49), uscire a Piacenza sud, percorrere la Tangenziale di Piacenza, la SS9 verso Parma e la SP462R e rientrare in A1 a Fiorenzuola.
Sulla Complanare di Piacenza sud (R49):
sarà chiusa la stazione di Piacenza sud, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa, entrare a Basso Lodigiano o a Fiorenzuola, sulla A1 Milano-Napoli o alla stazione di Piacenza ovest, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia.
DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 23 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 24 APRILE
Sulla A1 Milano-Napoli:
–sarà chiuso il tratto compreso tra Terre di Canossa Campegine e Parma, verso Milano.
L’area di servizio “San Martino est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 19:00-5:00.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Terre di Canossa Campegine, percorrere la viabilità ordinaria: SP39, variante Sant’Ilario, via Donati, SS9 via Emilia verso Parma, SS9 Var fino all’uscita 6, SS343 e rientrare in A1 alla stazione di Parma.