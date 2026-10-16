A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI CASALPUSTERLENGO-LODI, ALLACCIAMENTO A58-MELEGNANO E BASSO LODIGIANO-CASALPUSTERLENGO

Roma, 16 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di lunedì 19 alle 5:00 di martedì 20 ottobre e dalle 21:00 di giovedì 22 alle 5:00 di venerdì 23 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Casalpusterlengo e Lodi, verso Milano.

Si precisa che la stazione di Casalpusterlengo sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria a Casalpusterlengo, percorrere la SP234, la SS9 via Emilia, la SP235 e entrare in A1 a Lodi;

per la chiusura di Casalpusterlengo, verso Milano: Lodi;

per la chiusura di Casalpusterlengo, verso Bologna: Basso Lodigiano;

-nelle due notti di martedì 20 e mercoledì 21 ottobre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A58 Tangenziale Est Esterna di Milano (TEEM) e Melegnano, verso Milano.

In alternativa si consiglia, dopo che il traffico sarà indirizzato verso la A58 TEEM, uscire a Vizzolo Predabissi, percorrere la SS9 via Emilia, la SP40 e entrare in A1 a Melegnano;

-dalle 22:00 di venerdì 23 alle 6:00 di sabato 24 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Basso Lodigiano e Casalpusterlengo, verso Milano.

Si precisa che la stazione di Basso Lodigiano sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna. Nella stessa notte, ma con un’ora di anticipo, sarà chiusa l’area di servizio “Somaglia Est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria a Basso Lodigiano, percorrere la SS9 via Emilia, la SP234 e entrare il A1 a Casalpusterlengo;

per la chiusura di Basso Lodigiano, verso Milano: Casalpusterlengo;

per la chiusura di Basso Lodigiano, verso Bologna, per i veicoli leggeri (<35 q.li): Piacenza Sud, sulla R49 Complanare di Piacenza;

per la chiusura di Basso Lodigiano, verso Bologna, per i veicoli pesanti (>35 q.li): Casalpusterlengo, sulla stessa A1.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.