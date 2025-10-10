A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI ALLACCIAMENTO A58 TEEM-LODI E MELEGNANO-ALLACCIAMENTO A50 TANGENZIALE OVEST

Roma, 10 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle tre notti di lunedì 13, martedì 14 e mercoledì 15 ottobre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano e Lodi, verso Bologna.

L’area di servizio “San Zenone ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nelle stesse notti, ma con orario 20:00-5:00.

Sarà contestualmente chiuso, per chi percorre la A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano e proviene da Agrate, il ramo di immissione sulla A1, verso Bologna.

In alternativa, si consiglia:

per la chiusura del tratto; dopo la deviazione obbligatoria sulla A58, uscire alla stazione di Vizzolo Predabissi, proseguire sulla viabilità ordinaria: SS9, SS235 ed immettersi in A1 verso Bologna alla stazione di Lodi;

per la chiusura del ramo di allacciamento A58/A1: anticipare l’uscita alla stazione di Vizzolo Predabissi, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A1 alla stazione di Lodi, in direzione di Bologna; in ulteriore alternativa, immettersi in A1 verso Milano e invertire il senso di marcia allo svincolo di Melegnano;

-dalle 21:00 di venerdì 17 alle 5:00 di sabato 18 ottobre , sarà chiuso il tratto compreso tra Melegnano e l’allacciamento A50 Tangenziale ovest, verso Milano.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Melegnano, proseguire sulla SS9 verso Milano e immettersi sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto /R5) attraverso lo svincolo di San Donato.