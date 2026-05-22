A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI ALLACCIAMENTO A21-FIORENZUOLA E CASALPUSTERLENGO-ALLACCIAMENTO A21 ED ENTRATE CASALPUSTERLENGO, BASSO LODIGIANO E LODI. R49 COMPLANARE DI PIACENZA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DI PIACENZA SUD

Roma, 22 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli e sulla Complanare di Piacenza sud (R49), per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 25 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 26 MAGGIO

Sulla A1 Milano-Napoli:

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia e Fiorenzuola, verso Bologna.

Si precisa che sarà contestualmente chiusa l’entrata della stazione di Piacenza sud, in entrambe le direzioni, sulla Complanare di Piacenza sud (R49), mentre l’area di servizio “Arda ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-5:00.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo la deviazione obbligatoria sulla Complanare di Piacenza sud (R49), uscire a Piacenza sud, percorrere la Tangenziale sud di Piacenza, la SS9 verso Fiorenzuola e la SP462R in direzione Cortemaggiore e rientrare in A1 a Fiorenzuola, verso Bologna;

per la chiusura dell’entrata di Piacenza sud, verso Bologna: Fiorenzuola;

per la chiusura dell’entrata di Piacenza sud, verso Milano, i veicoli leggeri, con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno entrare alla stazione di Piacenza ovest, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia e immettersi sulla A1 verso Milano; in ulteriore alternativa, potranno entrare in A1 verso Milano alla stazione di Basso Lodigiano, mentre i veicoli pesanti, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno entrare in A21, verso Brescia, alla stazione di Piacenza ovest e immettersi in A1 verso Milano, in considerazione del divieto di transito, per tale categoria di veicoli, sul ponte “sul fiume Po”, nel collegamento tra Piacenza e Guardamiglio, per il quale non è possibile entrare alla stazione di Basso Lodigiano.

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 26 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 27 MAGGIO

Sulla A1 Milano-Napoli:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Casalpusterlengo e l’allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Bologna.

Si precisa che le stazioni di Casalpusterlengo e Basso Lodigiano saranno contestualmente chiuse in entrata in entrambe le direzioni, mentre l’area di servizio “Somaglia ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-5:00.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Casalpusterlengo, percorrere la SP234 e la SS10, per poi immettersi sulla D21 Diramazione Fiorenzuola ed entrare in A1 verso Bologna;

per la chiusura dell’entrata di Casalpusterlengo e di Basso Lodigiano, verso Bologna: Piacenza sud;

per la chiusura dell’entrata di Casalpusterlengo e di Basso Lodigiano, verso Milano: Lodi.

DALLE 22:00 DI VENERDI’ 29 ALLE 6:00 DI SABATO 30 MAGGIO

Sulla A1 Milano-Napoli:

-sarà chiusa la stazione di Lodi, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire a Casalpusterlengo o a Melegnano Binasco.