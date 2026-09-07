A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI ALLACCIAMENTO A15-PARMA E PARMA-TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE, AREE DI SERVIZIO SAN MARTINO OVEST E SAN MARTINO EST ED ENTRATA PARMA

Roma, 7 settembre 2026- Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di lunedì 7 alle 5:00 di martedì 8 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A15 Parma-La Spezia e Parma, verso Bologna.

Di conseguenza, si dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A15 Parma-La Spezia, verso La Spezia e uscire a Parma ovest, percorrere la viabilità ordinaria: SS9 via Emilia verso Parma e SP343R in direzione Mantova e rientrare in A1 a Parma, per riprendere il proprio itinerario in direzione di Bologna;

-dalle 21:00 di martedì 8 alle 5:00 di mercoledì 9 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Parma e Terre di Canossa Campegine, verso Bologna.

Contestualmente chiusa l’area di servizio “San Martino ovest”, situata nel suddetto tratto.

Si precisa che la stazione di Parma sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Parma, percorrere la viabilità ordinaria: SS9 via Emilia verso Sant’Ilario d’Enza/Calerno, SP111 e rientrare in A1 a Terre di Canossa Campegine;

per la chiusura dell’entrata di Parma, verso Bologna: Terre di Canossa Campegine;

per la chiusura dell’entrata di Parma, verso Milano: Fidenza.

In ulteriore alternativa, entrare in A15 Parma-La Spezia alla stazione di Parma ovest e immettersi in A1 verso Milano;

-dalle 20:00 di giovedì 10 alle 5:00 di venerdì 11 settembre, sarà chiusa l’area di servizio “San Martino est”, situata nel tratto compreso tra Terre di Canossa Campegine e Parma, verso Milano.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.