A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLO SAN GIULIANO MILANESE

R5 RACCORDO A1/PIAZZALE CORVETTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A51 TANGENZIALE EST/A1 VERSO BOLOGNA

Roma, 5 maggio 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli e sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5), per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 6 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 7 MAGGIO

Sulla A1 Milano-Napoli:

-sarà chiuso lo svincolo di San Giuliano Milanese, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia:

in entrata verso Milano, entrare sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5) allo svincolo SS9 via Emilia o allo svincolo di Poasco o ancora allo svincolo SS9 via Emilia/ENI/Metanopoli;

in uscita per chi proviene da Bologna, uscire allo svincolo di Melegnano; in ulteriore alternativa, proseguire sulla A1 verso Milano, immettersi sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5) e uscire allo svincolo SS9 via Emilia.

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 7 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 8 MAGGIO

Sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5):

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A51 Tangenziale est e l’allacciamento A1, verso Bologna.

In alternativa, chi proviene da Milano Piazzale Corvetto dovrà immettersi obbligatoriamente sulla A51 Tangenziale est verso Usmate, dove potrà uscire allo svincolo 3, seguire le indicazioni per Rogoredo/Quartiere Santa Giulia ed entrare nuovamente in A51 in direzione di Bologna.