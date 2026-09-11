A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLO SAN GIULIANO MILANESE E IMMISSIONE R5 RACCORDO A1-PIAZZALE CORVETTO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLO SAN GIULIANO MILANESE E IMMISSIONE R5 RACCORDO A1-PIAZZALE CORVETTO
Roma, 11 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 14 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 15 SETTEMBRE
-sarà chiuso lo svincolo di San Giuliano Milanese, in entrata verso Milano.
In alternativa si consiglia di entrare a Melegnano, sulla stessa A1, o agli svincoli via Emilia/Poasco/San Donato del Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5);
DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 15 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 16 SETTEMBRE
-sarà chiuso lo svincolo di San Giuliano Milanese, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Milano: Melegnano, sulla stessa A1, o svincoli via Emilia/Poasco/San Donato, sul Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5);
in uscita per chi proviene da Bologna, anticipare l’uscita a Melegnano/Binasco, sulla stessa A1.
In ulteriore alternativa, i veicoli con massa inferiore a 26 tonnellate, potranno proseguire in A1 verso Milano, immettersi sulla A51 Tangenziale est, uscire allo svincolo 3 Paullo e rientrare dallo stesso verso Bologna, per poi uscire a San Giuliano, mentre i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 26 tonnellate, dovranno proseguire in A1 verso Milano, immettersi in A51 Tangenziale est, uscire allo svincolo 4 Mecenate e rientrare dallo stesso svincolo verso Bologna, per poi uscire allo svincolo di San Giuliano.
NELLE DUE NOTTI DI MERCOLEDI’ 16 E GIOVEDI’ 17 SETTEMBRE, CON ORARIO 21:00-5:00
-sarà chiuso lo svincolo di San Giuliano Milanese, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia:
in entrata verso Milano: Melegnano, sulla stessa A1, o svincoli via Emilia/Poasco/San Donato, sul Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5);
in uscita per chi proviene da Bologna, anticipare l’uscita a Melegnano/Binasco, sulla stessa A1.
In ulteriore alternativa, i veicoli con massa inferiore a 26 tonnellate, potranno proseguire in A1 verso Milano, immettersi sulla A51 Tangenziale est, uscire allo svincolo 3 Paullo e rientrare dallo stesso verso Bologna, per poi uscire a San Giuliano, mentre i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 26 tonnellate, dovranno proseguire in A1 verso Milano, immettersi in A51 Tangenziale est, uscire allo svincolo 4 Mecenate e rientrare dallo stesso svincolo verso Bologna, per poi uscire allo svincolo di San Giuliano;
-sarà chiusa, per chi proviene da Bologna, l’immissione sul Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5), verso Milano Piazzale Corvetto.
In alternativa, chi è diretto verso Milano Piazzale Corvetto, dopo la deviazione obbligatoria sul Raccordo A1-A51 Tangenziale est (R6), potrà uscire a Milano Piazzale Corvetto.
I veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 26 tonnellate, diretti verso San Donato/Metanopoli/ENI/Poasco/via Emilia/M3, dopo la deviazione obbligatoria sul Raccordo A1-A51 Tangenziale est (R6), potranno uscire allo svincolo 3 Paullese della A51, seguire le indicazioni per Rogoredo/Quartiere Santa Giulia, rientrare sulla A51 Tangenziale est, verso Bologna, immettersi sul Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5), verso Bologna, attraverso il nodo di San Donato e seguire le indicazioni per San Donato/Metanopoli/ENI/Poasco/via Emilia/M3.
I veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 26 tonnellate, diretti verso San Donato/Metanopoli/ENI/Poasco/via Emilia/M3, dopo la deviazione obbligatoria sul Raccordo A1-A51 Tangenziale est (R6), dovranno uscire allo svincolo 4 Mecenate della A51, rientrare in A51 allo stesso svincolo verso Bologna, immettersi sul Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5), verso Bologna, attraverso il nodo di San Donato e seguire le indicazioni per San Donato/Metanopoli/ENI/Poasco/Via Emilia/M3.
DALLE 21:00 DI VENERDI’ 18 ALLE 5:00 DI SABATO 19 SETTEMBRE
-sarà chiuso lo svincolo di San Giuliano Milanese, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia:
in entrata verso Milano: Melegnano, sulla stessa A1, o svincoli via Emilia/Poasco/San Donato sul Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5);
in uscita per chi proviene da Bologna, anticipare l’uscita a Melegnano/Binasco, sulla stessa A1.
In ulteriore alternativa, i veicoli con massa inferiore a 26 tonnellate, potranno proseguire in A1 verso Milano, immettersi sulla A51 Tangenziale est, uscire allo svincolo 3 Paullo e rientrare dallo stesso verso Bologna, per poi uscire a San Giuliano, mentre i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 26 tonnellate, dovranno proseguire in A1, verso Milano, immettersi in A51 Tangenziale est, uscire allo svincolo 4 Mecenate e rientrare dallo stesso svincolo verso Bologna, per poi uscire allo svincolo di San Giuliano.
DALLE 21:00 DI SABATO 19 ALLE 5:00 DI DOMENICA 20 SETTEMBRE
–sarà chiusa, per chi proviene da Bologna, l’immissione sul Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5), verso Milano Piazzale Corvetto.
In alternativa, chi è diretto verso Milano Piazzale Corvetto, dopo la deviazione obbligatoria sul Raccordo A1-A51 Tangenziale est (R6), potrà uscire a Milano Piazzale Corvetto.
I veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 26 tonnellate, diretti verso San Donato/Metanopoli/ENI/Poasco/via Emilia/M3, dopo la deviazione obbligatoria sul Raccordo A1-A51 Tangenziale est (R6), potranno uscire allo svincolo 3 Paullese della A51, seguire le indicazioni per Rogoredo/Quartiere Santa Giulia, rientrare sulla A51 Tangenziale est, verso Bologna, immettersi sul Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5), verso Bologna, attraverso il nodo di San Donato e seguire le indicazioni per San Donato/Metanopoli/ENI/Poasco/via Emilia/M3.
I veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 26 tonnellate, diretti verso San Donato/Metanopoli/ENI/Poasco/via Emilia/M3, dopo la deviazione obbligatoria sul Raccordo A1-A51 Tangenziale est (R6), dovranno uscire allo svincolo 4 Mecenate della A51, rientrare in A51 allo stesso svincolo verso Bologna, immettersi sul Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5), verso Bologna, attraverso il nodo di San Donato e seguire le indicazioni per San Donato/Metanopoli/ENI/Poasco/Via Emilia/M3.
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