A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLO DI SAN GIULIANO

Roma, 7 luglio 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiuso lo svincolo di San Giuliano, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di giovedì 10 alle 6:00 luglio, per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiuso in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire a Melegnano o a Poasco;

-dalle 21:00 di venerdì 11 alle 5:00 di sabato 12 luglio, per lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, sarà chiuso in entrata verso Milano;

-dalle 21:00 di venerdì 11 alle 6:00 di sabato 12 luglio, per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiuso in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare Melegnano o Poasco.