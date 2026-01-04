A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLO DI SAN GIULIANO MILANESE

Roma, 4 gennaio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiuso lo svincolo di San Giuliano Milanese, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Milano, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di mercoledì 7 alle 5:00 di giovedì 8 gennaio;

-dalle 21:00 di venerdì 9 alle 5:00 di sabato 10 gennaio.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Bologna: svincolo di Melegnano Binasco;

in uscita per chi proviene da Milano: San Donato/Poasco/via Emilia sul Raccordo Piazzale Corvetto/A1 (R5);

in ulteriore alternativa, uscire alla stazione di Melegnano, sulla stessa A1.