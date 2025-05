A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLO DI SAN GIULIANO MILANESE E IMMISSIONE R49 COMPLANARE DI PIACENZA

Roma, 27 maggio 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 27 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 28 MAGGIO

-sarà chiuso lo svincolo di San Giuliano Milanese, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare Melegnano;

-sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di immissione sulla Complanare di Piacenza (R49), verso la A21 Torino-Piacenza-Brescia.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

da Bologna verso Piacenza sud, proseguire sulla A1 verso Milano, uscire a Basso Lodigiano, al km 49+800 e rientrare dalla stessa stazione verso Bologna, seguendo le indicazioni per Piacenza sud;

da Bologna verso Brescia e Torino, proseguire sulla A1 verso Milano, uscire a Basso Lodigiano, al km 49+700 e rientrare dalla stessa stazione verso Bologna, per poi immettersi in A21 verso Torino o Brescia.

Chi da Bologna è diretto verso Brescia potrà anche entrare sulla D21 Diramazione di Fiorenzuola in direzione di Brescia.

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 28 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 29 MAGGIO

