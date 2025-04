A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI DI SAN GIULIANO E MELEGNANO

Roma, 4 aprile 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00di lunedì 7 alle 5:00 di martedì 8 Aaprile, sarà chiuso lo svincolo di San Giuliano Milanese, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli:

in entrata verso Bologna: Melegnano Binasco;

in uscita per chi proviene da Milano: San Donato, sull’R6 Raccordo A51 Tangenziale est-A1 Milano-Napoli, o San Donato/Metanopoli-Poasco-Via Emilia, sull’R5 Raccordo Piazzale Corvetto-A1;

-dalle 21:00 di martedì 8 alle 5:00 di mercoledì 9 aprile, sarà chiuso lo svincolo di Melegnano Binasco, in entrata verso Bologna.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Lodi, sulla stessa A1.

In ulteriore alternativa, entrare alla stazione di Vizzolo Predabissi, sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano e immettersi poi in A1 verso Bologna.