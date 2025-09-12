A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI DI MELEGNANO E BINASCO
Roma, 12 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
NELLE TRE NOTTI DI LUNEDI’ 15, MARTEDI’ 16 E MERCOLEDI’ 17 SETTEMBRE CON ORARIO 21:00-5:00
-sarà chiuso lo svincolo di Melegnano, in entrata verso Bologna.
In alternativa entrare alla stazione di Lodi;
-sarà chiuso lo svincolo di Binasco, in entrata verso Bologna.
In alternativa entrare alla stazione di Lodi.
NELLE DUE NOTTI DI GIOVEDI’ 18 E VENERDI’ 19 SETTEMBRE CON ORARIO 21:00-5:00
-sarà chiusa Melegnano, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di San Giuliano.