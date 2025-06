A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI DI MELEGNANO E BINASCO

Roma, 6 giugno 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di lunedì 9 alle 5:00 di martedì 10 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Melegnano, in entrata verso Bologna.

In alternativa, entrare alla stazione di Lodi. In ulteriore alternativa, entrare in A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano attraverso la stazione di Vizzolo Predabissi e immettersi poi sulla A1 in direzione di Bologna;

-dalle 21:00 di martedì 10 alle 5:00 di mercoledì 11 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Binasco, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Melegnano.