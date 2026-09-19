A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI SASSO MARCONI NORD E SASSO MARCONI
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI SASSO MARCONI NORD E SASSO MARCONI
Roma, 19 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di martedì 22 alle 5:00 di mercoledì 23 settembre, sarà chiusa la stazione di Sasso Marconi nord, in entrata verso Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio;
-dalle 21:00 di mercoledì 23 alle 5:00 di giovedì 24 settembre, sarà chiusa la stazione di Sasso Marconi, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Bologna: Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio;
in uscita per chi proviene da Firenze: Rioveggio, sulla stessa A1.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.