A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, CAIANELLO E CAPUA

Roma, 12 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 20:00 di giovedì 15 alle 6:00 di venerdì 16 ottobre, sarà chiusa la stazione di Santa Maria Capua Vetere, in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Roma.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Capua;

-dalle 20:00 di venerdì 16 alle 1:00 di sabato 17 ottobre, sarà chiusa la stazione di Caianello, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Napoli.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Roma: San Vittore;

in uscita per chi proviene da Napoli: Capua;

-dalle 1:00 alle 6:00 di sabato 17 ottobre, sarà chiusa la stazione di Caianello, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Napoli: Capua;

in uscita per chi proviene da Roma: San Vittore;

-dalle 20:00 di domenica 18 alle 1:00 di lunedì 19 ottobre, sarà chiusa la stazione di Capua, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Napoli.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Roma: Caianello;

-in uscita per chi proviene da Napoli: Santa Maria Capua Vetere;

-dalle 1:00 alle 6:00 di lunedì 19 ottobre, sarà chiusa la stazione di Capua, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Napoli: Santa Maria Capua Vetere;

in uscita per chi proviene da Roma: Caianello.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.