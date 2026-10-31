A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI SAN VITTORE, CASSINO, PONTECORVO E CEPRANO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI SAN VITTORE, CASSINO, PONTECORVO E CEPRANO
Roma, 31 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di martedì 3 alle 6:00 di mercoledì 4 novembre, sarà chiusa la stazione di San Vittore, in entrata e in uscita.
In alternativa, utilizzare la stazione di Cassino o di Caianello;
-dalle 22:00 di mercoledì 4 alle 6:00 di giovedì 5 novembre, sarà chiusa la stazione di Cassino, in entrata e in uscita.
In alternativa, utilizzare la stazione di Pontecorvo o di San Vittore;
-dalle 22:00 di giovedì 5 alle 6:00 di venerdì 6 novembre, sarà chiusa la stazione di Pontecorvo, in entrata e in uscita.
In alternativa, utilizzare la stazione di Ceprano o di Cassino;
-dalle 22:00 di venerdì 6 alle 6:00 di sabato 7 novembre, sarà chiusa la stazione di Ceprano, in entrata e in uscita. In alternativa, utilizzare la stazione di Frosinone o di Pontecorvo.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.