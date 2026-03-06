A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI SAN VITTORE, CASSINO, PONTECORVO E CEPRANO
Roma, 6 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di lunedì 9 alle 6:00 di martedì 10 marzo, sarà chiusa la stazione di San Vittore, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Cassino o di Caianello;
-dalle 21:00 di martedì 10alle 6:00 di mercoledì 11 marzo, sarà chiusa la stazione di Cassino, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Pontecorvo o di San Vittore;
-dalle 21:00 di mercoledì 11 alle 6:00 di giovedì 12 marzo, sarà chiusa la stazione di Pontecorvo, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Cassino o di Ceprano;
-dalle 21:00 di giovedì 12 alle 6:00 di venerdì 13 marzo, sarà chiusa la stazione di Ceprano, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Frosinone o di Pontecorvo.