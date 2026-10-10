A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI PARMA E FIDENZA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI PARMA E FIDENZA
Roma, 10 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione degli impianti, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di martedì 13 alle 5:00 di mercoledì 14 ottobre, sarà chiusa la stazione di Parma, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa, si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Fidenza, sulla stessa A1.
In ulteriore alternativa, entrare in A15 Parma-La Spezia alla stazione di Parma ovest, in direzione A1/Milano;
verso Bologna: Terre di Canossa Campegine;
-dalle 21:00 di mercoledì 14 alle 5:00 di giovedì 15 ottobre, sarà chiusa la stazione di Fidenza, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Milano: Fiorenzuola;
in entrata verso Bologna: Parma.
In ulteriore alternativa, entrare in A15 Parma-La Spezia alla stazione di Parma ovest, in direzione A1/Bologna;
in uscita per chi proviene da Bologna: Parma, sulla stessa A1 o Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.