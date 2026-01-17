A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI LODI, FIDENZA E CASALPUSTERLENGO
Roma, 17 gennaio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di martedì 20 alle 5:00 di mercoledì 21 gennaio, sarà chiusa la stazione di Lodi, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Casalpusterlengo o di Melegnano;
-dalle 21:00 di mercoledì 21 alle 5:00 di giovedì 22 gennaio, sarà chiusa la stazione di Fidenza, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Fiorenzuola o di Parma, sulla stessa A1, o la stazione di Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia;
-dalle 21:00 di giovedì 22 alle 5:00 di venerdì 23 gennaio, sarà chiusa la stazione di Basso Lodigiano, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Casalpusterlengo, sulla stessa A1, di Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza sud (R49), o alla stazione di Piacenza ovest, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia.