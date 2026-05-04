A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI FIORENZUOLA E FIDENZA E AREE DI SERVIZIO ARDA OVEST E ARDA EST

Roma, 4 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 7 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 8 MAGGIO

-sarà chiusa la stazione di Fiorenzuola, in uscita per chi proviene da Milano, per lavori di pavimentazione.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Piacenza sud sulla Complanare di Piacenza sud (R49; in ulteriore alternativa, proseguire sulla A1 verso Bologna uscire alla stazione di Fidenza;

-sarà chiusa l’area di servizio “Arda ovest”, situata nel tratto compreso tra Piacenza sud e Fiorenzuola, verso Bologna, per lavori di pavimentazione.

DALLE 18:00 DI VENERDI’ 8 ALLE 5:00 DI SABATO 9 MAGGIO

-sarà chiusa l’area di servizio “Arda est”, situata nel tratto compreso tra Fiorenzuola e Piacenza sud, verso Milano, per lavori di pavimentazione.

DALLE 21:00 DI VENERDI’ 8 ALLE 5:00 DI SABATO 9 MAGGIO

-sarà chiusa la stazione di Fidenza, in entrata e in uscita, per lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Milano: Fiorenzuola;

in entrata verso Bologna: Parma.

In ulteriore alternativa, entrare in A15 Parma-La Spezia alla stazione di Parma ovest e immettersi poi in A1 in direzione Bologna;

in uscita per chi proviene da Milano, anticipare l’uscita alla stazione di Fiorenzuola.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla A1 verso Bologna, immettersi in A15 Parma-La Spezia e uscire a Parma ovest oppure proseguire sulla A1 verso Bologna e uscire a Parma;

in uscita per chi proviene da Bologna, anticipare l’uscita alla stazione di Parma.

In ulteriore alternativa, immettersi in A15 Parma-La Spezia e uscire a Parma ovest oppure proseguire sulla A1 verso Milano e uscire a Fiorenzuola.