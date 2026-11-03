A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI FIDENZA E PARMA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI FIDENZA E PARMA
Roma, 3 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di mercoledì 4 alle 5:00 di giovedì 5 novembre, sarà chiusa la stazione di Fidenza, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Fiorenzuola;
verso Bologna: Parma.
In ulteriore alternativa, entrare sulla A15 Parma-La Spezia alla stazione di Parma ovest e immettersi in A1 in direzione Bologna;
-dalle 21:00 di giovedì 5 alle 5:00 di venerdì 6 novembre, sarà chiusa la stazione di Parma, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire anticipatamente alla stazione di Terre di Canossa Campegine, oppure proseguire in A1 verso Milano e uscire a Fidenza.
In ulteriore alternativa, proseguire in A1 verso Milano, immettersi in A15 verso La Spezia e uscire Parma ovest.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.