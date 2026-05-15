A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI FIDENZA E PARMA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI FIDENZA E PARMA
Roma, 15 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di lunedì 18 alle 5:00 di martedì 19 maggio, sarà chiusa la stazione di Fidenza, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Milano: Fiorenzuola;
in entrata verso Bologna: Parma.
In ulteriore alternativa, entrare alla stazione di Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia e immettersi in A1 in direzione Bologna;
in uscita per chi proviene da Milano, anticipare l’uscita alla stazione di Fiorenzuola.
In ulteriore alternativa, proseguire in A1 verso Bologna e uscire alla stazione di Parma, o immettersi sulla A15 Parma-La Spezia e uscire a Parma ovest;
in uscita per chi proviene da Bologna, anticipare l’uscita alla stazione di Parma.
In ulteriore alternativa, proseguire in A1 verso Milano e uscire a Fiorenzuola, o immettersi sulla A15 Parma-La Spezia e uscire a Parma ovest;
-dalle 21:00 di mercoledì 20 alle 5:00 di giovedì 21 maggio, sarà chiusa la stazione di Parma, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Milano: Fidenza.
In ulteriore alternativa, entrare alla stazione di Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia e immettersi in A1 verso Milano;
in entrata verso Bologna: Terre di Canossa Campegine;
in uscita per chi proviene da Milano, anticipare l’uscita alla stazione di Fidenza.
In ulteriore alternativa, proseguire in A1 verso Bologna e uscire alla stazione di Terre di Canossa Campegine, o immettersi sulla A15 Parma-La Spezia e uscire a Parma ovest;
in uscita per chi proviene da Bologna, anticipare l’uscita alla stazione di Terre di Canossa Campegine.
In ulteriore alternativa, proseguire in A1 verso Milano e uscire alla stazione di Fidenza, o immettersi sulla A15 Parma-La Spezia e uscire a Parma ovest.