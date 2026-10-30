A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI FERENTINO E COLLEFERRO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI FERENTINO E COLLEFERRO
Roma, 30 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 2 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 3 NOVEMBRE
-sarà chiusa la stazione di Ferentino, in entrata in entrambe le direzioni, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Roma: Anagni;
verso Napoli: Frosinone;
-sarà chiusa la stazione di Colleferro, in entrata verso Roma, per consentire attività di ispezione e manutenzione viadotti.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Valmontone.
NELLE DUE NOTTI DI MARTEDI’ 3 E MERCOLEDI’ 4 NOVEMBRE, CON ORARIO 22:00-5:00
-sarà chiusa la stazione di Colleferro, in entrata verso Roma, per consentire attività di ispezione e manutenzione viadotti.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Valmontone.
NELLE DUE NOTTI DI GIOVEDI’ 5 E VENERDI’ 6 NOVEMBRE CON ORARIO 22:00-5:00
-sarà chiusa la stazione di Colleferro, in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Valmontone.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.