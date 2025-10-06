A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI CEPRANO, PONTECORVO, CAIANELLO, CAPUA, CASSINO, SAN VITTORE

Roma, 6 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di lunedì 6 alle 3:00 di martedì 7ottobre, sarà chiusa la stazione di Ceprano, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Napoli: Pontecorvo;

in uscita per chi proviene da Roma: Frosinone;

-dalle 1:00 alle 6:00 di martedì 7 ottobre, sarà chiusa la stazione di Ceprano, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Roma: Frosinone;

in uscita per chi proviene da Napoli: Pontecorvo;

-dalle 22:00 di martedì 7 alle 3:00 di mercoledì 8 ottobre, sarà chiusa la stazione di Pontecorvo, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Napoli: Cassino;

in uscita per chi proviene da Roma: Ceprano;

-dalle 22:00 di martedì 7 alle 3:00 di mercoledì 8 ottobre, sarà chiusa la stazione di Caianello, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento della segnaletica verticale.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Napoli: Capua;

in uscita per chi proviene da Roma: San Vittore;

-dalle 1:00 alle 6:00 di mercoledì 8 ottobre, sarà chiusa la stazione di Pontecorvo, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Roma: Ceprano;

in uscita per chi proviene da Napoli: Cassino;

-dalle 1:00 alle 6:00 di mercoledì 8 ottobre, sarà chiusa la stazione di Caianello, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Napoli, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento della segnaletica verticale.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Roma: San Vittore;

in uscita per chi proviene da Napoli: Capua;

-dalle 22:00 di mercoledì 8 alle 1:00 di giovedì 9 ottobre, sarà chiusa la stazione di Capua, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Roma: Caianello;

in uscita per chi proviene da Napoli: Santa Maria Capua Vetere;

-dalle 22:00 di mercoledì 8 alle 3:00 di giovedì 9 ottobre, sarà chiusa la stazione di Cassino, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Napoli: San Vittore;

in uscita per chi proviene da Roma: Pontecorvo;

-dalle 1:00 alle 6:00 di giovedì 9 ottobre, sarà chiusa la stazione di Cassino, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Roma: Pontecorvo;

in uscita per chi proviene da Napoli: San Vittore;

-dalle 22:00 di giovedì 9 alle 3:00 di venerdì 10 ottobre, sarà chiusa la stazione di San Vittore, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Napoli: Caianello;

in uscita per chi proviene da Roma: Cassino;

-dalle 1:00 alle 6:00 di venerdì 10 ottobre, sarà chiusa la stazione di San Vittore, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Roma: Cassino;

in uscita per chi proviene da Napoli: Caianello.