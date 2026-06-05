A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI CASERTA NORD, SAN VITTORE, CASSINO, CAIANELLO, PONTECORVO, CAPUA, CEPRANO E SANTA MARIA CAPUA VETEREA. 30 CASERTA-SALERNO: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A1
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI CASERTA NORD, SAN VITTORE, CASSINO, CAIANELLO, PONTECORVO, CAPUA, CEPRANO E SANTA MARIA CAPUA VETEREA. 30 CASERTA-SALERNO: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A1
Roma, 5 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli e sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 8 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 9 GIUGNO
Sulla A1 Milano-Napoli:
-sarà chiusa la stazione di Caserta nord, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Caserta sud o di Santa Maria Capua Vetere;
-sarà chiusa la stazione di San Vittore, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Caianello o di Cassino.
DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 9 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 10 GIUGNO
Sulla A30 Caserta-Salerno:
-sarà chiuso, per chi proviene da Salerno, il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Napoli.
In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Nola, percorrere la SS7 bis verso Villa Literno e rientrare in A1, verso Napoli, allo svincolo di Villa Literno.
Sulla A1 Milano-Napoli:
-sarà chiusa la stazione di Cassino, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Pontecorvo o di San Vittore.
DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 10 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 11 GIUGNO
Sulla A1 Milano-Napoli:
-sarà chiusa la stazione di Caianello, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di San Vittore o di Capua;
-sarà chiusa la stazione di Pontecorvo, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Ceprano o di Cassino.
DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 11 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 12 GIUGNO
Sulla A1 Milano-Napoli:
-sarà chiusa la stazione di Capua, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Santa Maria Capua Vetere o di Caianello;
-sarà chiusa la stazione di Ceprano, in entrata in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Pontecorvo o di Frosinone.
DALLE 21:00 DI VENERDI’ 12 ALLE 6:00 DI SABATO 13 GIUGNO
Sulla A1 Milano-Napoli:
-sarà chiusa la stazione di Santa Maria Capua Vetere, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Capua o di Caserta nord.