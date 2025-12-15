A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI CASERTA NORD E CASERTA SUD. R8 RAMO ALLACCIAMENTO A1/CASERTA CENTRO: CHIUSURE NOTTURNE CASERTA CENTRO

Roma, 15 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli e sul Ramo di allacciamento A1/Caserta Centro (R8), per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 16 ALLE 3:00 DI MERCOLEDI’ 17 DICEMBRE

Sulla A1 Milano-Napoli:

-sarà chiusa la stazione di Caserta nord, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Napoli: Caserta sud;

in uscita per chi proviene da Roma: Santa Maria Capua Vetere.

DALLE 2:00 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 17 DICEMBRE

Sulla A1 Milano-Napoli:

-sarà chiusa la stazione di Caserta nord, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Napoli e Salerno.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Roma: Santa Maria Capua Vetere;

in uscita per chi proviene da Napoli: Caserta sud;

in uscita per chi proviene da Salerno: Caserta Centro.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 17 ALLE 3:00 DI GIOVEDI’ 18 DICEMBRE

Sul Ramo di allacciamento A1/Caserta Centro (R8):

-sarà chiusa la stazione di Caserta Centro, in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di uscire a Caserta nord, sulla A1 Milano-Napoli.

Sulla A1 Milano-Napoli:

-arà chiusa la stazione di Caserta sud, in entrata verso Napoli.

In alternativa si consiglia di entrare a Pomigliano Villa Literno.

DALLE 2:00 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 18 DICEMBRE

Sulla A1 Milano-Napoli:

-sarà chiusa la stazione di Caserta sud, in uscita per chi proviene da Napoli.

In alternativa si consiglia di uscire a Pomigliano Villa Literno.

Sul Ramo di allacciamento A1/Caserta Centro (R8):

-sarà chiusa la stazione di Caserta Centro, in entrata verso Roma.

In alternativa si consiglia di entrare a Caserta nord.