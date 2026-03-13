A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI CASALPUSTERLENGO, LODI, FIDENZA E BASSO LODIGIANO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI CASALPUSTERLENGO, LODI, FIDENZA E BASSO LODIGIANO
Roma, 13 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 16 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 17 MARZO
-sarà chiusa la stazione di Casalpusterlengo, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Lodi o di Basso Lodigiano.
DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 17 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 18 MARZO
-sarà chiusa la stazione di Lodi, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Milano: Melegnano, sulla stessa A1;
in entrata verso Bologna: Casalpusterlengo, sulla stessa A1;
in entrata verso la A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano: Vizzolo Predabissi, sulla A58;
in uscita per chi proviene da Milano: Melegnano, sulla stessa A1.
In ulteriore alternativa, immettersi sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano verso Agrate e uscire alla stazione di Vizzolo Predabissi.
DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 18 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 19 MARZO
-sarà chiusa la stazione di Fidenza, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Milano: Fiorenzuola, sulla stessa A1;
in entrata verso Bologna: Parma, sulla stessa A1.
In ulteriore alternativa, entrare a Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia, per poi immettersi in A1 in direzione Bologna;
in uscita per chi proviene da Milano: Fiorenzuola.
In ulteriore alternativa, proseguire sulla A1 verso Bologna e uscire a Parma oppure immettersi sulla A15 Parma-La Spezia e uscire a Parma ovest;
in uscita per chi proviene da Bologna: Parma.
In ulteriore alternativa, proseguire sulla A1 verso Milano e uscire a Fiorenzuola, oppure immettersi sulla A15 Parma-La Spezia e uscire a Parma ovest.
DALLE 21:00 DI VENERDI’ 20 ALLE 5:00 DI SABATO 21 MARZO
-sarà chiusa la stazione di Basso Lodigiano, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Milano: Casalpusterlengo;
in entrata verso Bologna:
i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno entrare a Piacenza sud;
i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, in considerazione del divieto in peso sul ponte “fiume Po” nel collegamento tra Guardamiglio e Piacenza, non potranno utilizzare la stazione di Piacenza sud ma potranno entrare a Casalpusterlengo;
in uscita per chi proviene da Bologna:
i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno anticipare l’uscita alla stazione di Piacenza sud; in ulteriore alternativa, potranno proseguire sulla A1 verso Milano e uscire alla stazione di Casalpusterlengo;
i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, in considerazione del divieto in peso sul ponte “fiume Po”, nel collegamento tra Piacenza e Guardamiglio, non potranno utilizzare la stazione di Piacenza sud ma potranno proseguire sulla A1 verso Milano e uscire alla stazione di Casalpusterlengo.