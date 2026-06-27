A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI CASALPUSTERLENGO E LODI
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI CASALPUSTERLENGO E LODI
Roma, 27 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di martedì 30 giugno alle 5:00 di mercoledì 1 luglio, sarà chiusa la stazione di Casalpusterlengo, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire anticipare l’uscita alla stazione di Basso Lodigiano o proseguire sulla A1 verso Milano e uscire a Lodi;
-dalle 21:00 di mercoledì 1 alle 5:00 di giovedì 2 luglio, sarà chiusa la stazione di Casalpusterlengo, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Bologna: Basso Lodigiano;
verso Milano: Lodi;
-dalle 21:00 di giovedì 2 alle 5:00 di venerdì 3 luglio, sarà chiusa la stazione di Lodi, in uscita per chi proviene da Milano e da Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:
per chi proviene da Milano, anticipare l’uscita a Melegnano.
In ulteriore alternativa, immettersi sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano in direzione Agrate e uscire a Vizzolo Predabissi;
per chi proviene da Bologna, anticipare l’uscita a Casalpusterlengo o proseguire sulla A1 verso Milano e uscire a Melegnano/Binasco;
-dalle 21:00 di venerdì 3 alle 5:00 di sabato 4 luglio, sarà chiusa la stazione di Lodi, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita a Melegnano.
In ulteriore alternativa, immettersi sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano in direzione Agrate e uscire a Vizzolo Predabissi.