A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI CASALPUSTERLENGO, BASSO LODIGIANO E IMMISSIONE COMPLANARE DI PIACENZA SUD (R49). R49 COMPLANARE DI PIACENZA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE USCITA PIACENZA SUD

Roma, 16 gennaio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli e sulla Complanare di Piacenza sud (R49), per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 19 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 20 GENNAIO

Sulla A1 Milano-Napoli:

-sarà chiusa la stazione di Casalpusterlengo, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Basso Lodigiano o di Lodi.

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 20 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 21 GENNAIO

Sulla A1 Milano-Napoli:

-sarà chiusa la stazione di Basso Lodigiano, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Piacenza sud o di Casalpusterlengo.

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 21 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 22 GENNAIO

Sulla Complanare di Piacenza sud (R49):

-sarà chiusa la stazione di Piacenza sud, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Basso Lodigiano o di Fiorenzuola, sulla A1 Milano-Napoli.

Sulla A1 Milano-Napoli:

-sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di immissione sulla Complanare di Piacenza sud (R49), in direzione A21 Torino-Piacenza-Brescia.

In alternativa, proseguire verso Milano, uscire a Basso Lodigiano, al km 49+700 della A1, rientrare dalla stessa stazione in direzione Bologna, per poi immettersi sulla Complanare di Piacenza sud.