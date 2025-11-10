A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI BASSO LODIGIANO E CASALPUSTERLENGO

Roma, 10 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 10 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 11 NOVEMBRE sarà chiusa la stazione di Basso Lodigiano, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna. In alternativa, si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

-verso Milano: Casalpusterlengo sulla stessa A1;

-verso Bologna: Piacenza sud sulla stessa A1 o Piacenza ovest sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia.

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 12 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 13 NOVEMBRE sarà chiusa la stazione di Casalpusterlengo, in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Basso Lodigiano al km 49+700 o la stazione di Lodi al km 22+300.

DALLE 21:00 DI VENERDI’ 14 ALLE 5:00 DI SABATO 15 NOVEMBRE sarà chiusa la stazione di Casalpusterlengo, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna e in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Basso Lodigiano al km 49+700 o la stazione di Lodi al km 22+300.