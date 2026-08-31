A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI VALSAMOGGIA

Roma, 31 agosto 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 2 e giovedì 3 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Valsamoggia, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Modena sud, sulla stessa A1, di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto, o la stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo Casalecchio.