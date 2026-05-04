A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI VALSAMOGGIA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI VALSAMOGGIA
Roma, 4 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiusa la stazione di Valsamoggia, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 7 maggio, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, di Modena sud, sulla stessa A1, o di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto;
-dalle 22:00 di venerdì 8 alle 6:00 di sabato 9 maggio, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Bologna, per consentire lavori di pavimentazione.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, di Modena sud, sulla stessa A1, o di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto.