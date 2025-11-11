A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI VALMONTONE

Roma, 11 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire l’avanzamento delle attività per l’installazione delle barriere antirumore, nell’ambito del risanamento acustico del Comune di Valmontone e lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Valmontone, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di mercoledì 12 alle 5:00 di giovedì 13 novembre, sarà chiusa in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Firenze/Roma.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Colleferro, al km 592+900;

-nelle due notti di giovedì 13 e venerdì 14 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa in entrata verso Napoli.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Colleferro.