A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI VALMONTONE

Roma, 18 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire l’avanzamento dei lavori per l’installazione delle barriere antirumore, nell’ambito del risanamento acustico del Comune di Valmontone, sarà chiusa la stazione di Valmontone, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Firenze/Roma, nei seguenti giorni e orari:

-nelle due notti di martedì 21 e mercoledì 22 ottobre, con orario 22:00-5:00;

-dalle 22:00 di venerdì 24 alle 5:00 di sabato 25 ottobre.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Colleferro, al km 592+900.